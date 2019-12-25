Якутск, , 09:24 — REGNUM В Якутске 25 декабря ранним утром в ожоговое отделение больницы с обморожениями обеих стоп I и II степени привезли подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД республики.

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Обмороженный шестиклассник ушёл из дома несколько дней назад, родители не сразу кинулись его искать, он и до этого не раз убегал. Но когда родители подали заявление о пропаже ребёнка, то полиция тут же приступила к розыску.

Мальчика удалось найти в 4 часа утра на подходе к дому. Когда его доставили родителям, выяснилось, что у подростка обморожены стопы. Мальчика госпитализировали.

В эти дни в Якутске очень холодно, стоят морозы до минус 45 градусов. Ученики начальных классов не ходят в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии девочку полутора лет пьяная мамаша потеряла на улице, ребёнок отморозил руки.