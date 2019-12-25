Москва, , 09:09 — REGNUM В Новой Москве двое неизвестных украли 7,4 миллиона рублей из банкомата. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Кража произошла 24 декабря на улице Радужная в поселении Московский. Неизвестные повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, а затем скрылись с похищенными 7,4 миллионами рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Личности злоумышленников устанавливаются.