Самара, 25 декабря 2019, 09:03 — REGNUM Водителя автомобиля «Volkswagen Polo», который слетел в кювет и опрокинулся, госпитализировали в Самарской области. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло утром 24 декабря на 4 км трассы «Новокуйбышевск — Речников» в Волжском районе.
30-летняя женщина, управляя иномаркой, ехала со стороны Самары в направлении Новокуйбышевска. В какой-то момент водитель съехала на левую обочину, ее автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.
Отмечается, что женщина сама обратилась в больницу, где ее госпитализировали.
По данному факту стражи порядка проводят проверку.
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