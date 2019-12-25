Самара, , 09:03 — REGNUM Водителя автомобиля «Volkswagen Polo», который слетел в кювет и опрокинулся, госпитализировали в Самарской области. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло утром 24 декабря на 4 км трассы «Новокуйбышевск — Речников» в Волжском районе.

30-летняя женщина, управляя иномаркой, ехала со стороны Самары в направлении Новокуйбышевска. В какой-то момент водитель съехала на левую обочину, ее автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что женщина сама обратилась в больницу, где ее госпитализировали.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.

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