Тюмень, , 08:57 — REGNUM В Тюмени под завалами сгоревшего трёхэтажного особняка найдено тело человека. Появились новые подробности вечернего пожара, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

Напомним, сигнал о возгорании дома по ул. О. Кошевого поступил в дежурную часть 24 декабря в 18:55 по местному времени (16:55 мск). По прибытию пожарных горела крыша и третий этаж. В ликвидации огня участвовали 40 человек личного состава и три единицы техники.

С пожаром удалось справиться к ночи. Сперва сообщалось о трёх пострадавших. Они доставлены в областную больницу №1. И по данным регионального департамента здравоохранения их состояние удовлетворительное. Сейчас говорится об обнаружении тела погибшего человека.

В местных СМИ сообщается, что в особняке якобы размещался нелегальный хостел, из него эвакуировались 16 человек, которых разместили в гостинице «Колос».

Обстоятельства пожара выясняются.

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