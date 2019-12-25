Нью-Дели, , 08:47 — REGNUM Мужчина, проживавший в индийском штате Гуджарат, стал жертвой льва, когда отошел рано утром в лес от своего дома для того, чтобы сходить в туалет. Об этом 25 декабря сообщает издание The Hindu.

По данным журналистов, инцидент произошел в 6:00 по местному времени 23 декабря. 55-летний местный житель по имени Кадубхаи Бхилад (Kadubhai Bhilad) из деревни Джира, оправился в лес, где на него напал самец льва.

Мужчина скончался в результате происшествия и его тело было направлено в больницу, для проведения вскрытия.

Отметим, расположенный у дома погибшего мужчины лес Гир является единственным местом, где проживают азиатские львы.