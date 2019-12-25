Барнаул, , 08:43 — REGNUM Следователи продолжают расследование уголовного дело по факту аварийной посадки самолета Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air 25 сентября в Барнауле, в результате которого пострадали 64 человека. Об этом рассказал глава Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Алексей Александров.

По его словам, проводятся экспертизы, параллельно проводит расследование комиссия Росавиации, следствие изучает обстоятельства, при которых получили травмы 64 человека. Он также подчеркнул, что следствие изучило действия экипажа.

«Пока о нарушениях в чьих-либо действиях мы не можем говорить, но расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз», — сказал он в интервью «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прибывшего из города Камрань (Вьетнам), при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера, по данным краевых властей, находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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