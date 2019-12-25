Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:21 — REGNUM Футбольный матч в Танзании был ненадолго приостановлен после того, как рой пчел залетел на поле и атаковал нескольких футболистов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, инцидент произошел 23 декабря. На 53 минуте пчелы прервали матч двух местных команд, Young Africans и Iringa United, который проходил на стадионе Ухуру в Дар-эс-Саламе.

В видеоролике об инциденте, показанном на местном телеканале Azam TV, видно, как футболисты резко упали на землю, закрыв лица, чтобы избежать укусов насекомых. Некоторые фанаты также бежали со стадиона, отмечают репортеры.

В результате инцидента несколько футболистов были ужалены пчелами, однако сразу же заявили о готовности продолжать матч, передают журналисты.