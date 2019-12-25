Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы опечатали расположенный на улице Хохрякова ночной клуб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Владельцу помещения вручили постановление суда о приостановлении деятельности заведения, а также предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ночного клуба. Эксплуатация помещения запрещена до устранения нарушений правил пожарной безопасности, надлежащего оформления документов и проведения экспертизы.