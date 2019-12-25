Барнаул, , 08:05 — REGNUM Штормовой ветер, порывы которого достигают местами 27 метров в секунду, вновь стал причиной закрытия дорог в Алтайском крае. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на данный момент в регионе действует экстренное предупреждение в связи с продолжительными метелями и снегопадом.

На Алтае из-за бурана перекрыты многие трассы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На дорогах возможны снежные заносы, местами сильная гололедица. На данный час известно, что на всем протяжении перекрыто движение на автодороге К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.

Буран в Алтайском крае ГУ МЧС по Алтайскому краю

Аналогичная ситуация сложилась и на автодороге К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (участок Змеиногорск-Рубцовск).

Помимо этого ограничено движение автомобильного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения для грузовых автомобилей и автобусов: А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан (от г. Барнаула до г. Рубцовска); Р-256 «Чуйский тракт» от г. Новоалтайска до г. Бийска.

Проблемы с передвижением для грузовых автомобилей и автобусов существюет также на автомобильных дорогах регионального значения: К-18 Алейск-Чарышское (от г. Алейска до с. Алексеевка Чарышский район); К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское (от г. Алейска до с. Усть-Пристани); К-17 Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) (от г. Барнаула до с. Ребриха); К-02 (Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области).

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий алтайские синоптики предупредили накануне, 24 декабря. Ранее сообщалось, что все автодороги Алтайского края, закрытые из-за снегопада и метелей, открыты для движения всех видов транспорта.

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