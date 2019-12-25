Анкара, , 08:06 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 225 кг марихуаны во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 25 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, рейды прошли в городе Газиантепе. Силовики остановили транспортное средство, в котором, при помощи специально обученных собак, были обнаружены незаконные наркотические вещества.

Водитель автомобиля был арестован по подозрению в контрабанде наркотических препаратов.

Напомним, с начала 2019 года правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 40 тонн марихуаны, а также около 40 млн корней каннабиса.

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