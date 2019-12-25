Южно-Сахалинск, , 07:54 — REGNUM Синоптики прогнозируют сильный снегопад, метель и штормовой ветер на территории Северо-Курильского района Сахалинской области 26 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что на территории Северных Курил ожидается выпадение до 19 мм осадков, а также сильная метель и усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с этим МЧС РФ призвало жителей региона без особой надобности не выходить за пределы населенных пунктов, а также остерегаться обрыва проводов и падения опор, деревьев и конструкций зданий и сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря сильный ветер и метель обрушились на Хакасию. В регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с, а также туман и гололедица. Жителей Хакасии призвали проявлять максимальную осторожность в связи с непогодой.