Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:49 — REGNUM Из Ямала в Узбекистан отправлены три тела вахтовиков, погибших во время пожара на месторождении в Тазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, жилой вагончик с тремя гражданами Узбекистана сгорел на территории Пякяхинского месторождения Тазовского района 8 декабря в 05:30 по местному времени. Есть выживший пострадавший, который с ожогами госпитализирован в больницу Нового Уренгоя.

На данный момент проводится прокурорская проверка ООО «СтройПроектСервис», где работали погибшие, на соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства.

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