Хабаровск, , 07:53 — REGNUM Все люди экстренно эвакуированы из аэропорта Хабаровска — в правоохранительные органы поступил звонок о заложенном в воздушной гавани взрывном устройстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-центр ОАО «Хабаровский аэропорт».

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Неизвестный злоумышленник сообщил, что в здании аэропорта заложена бомба.

«На данный момент здание пустое, всех эвакуировали. Ожидаем бригаду взрывотехников. Поскольку ситуация небезопасна, прибывшие в аэропорт пассажиры будут ожидать разрешения ситуации на борту воздушного судна», — сообщили в пресс-центре ОАО «Хабаровский аэропорт».

Как сообщало ИА REGNUM, серия ложных минирований школ, вузов и детских садов прокатилась по Дальнему Востоку. Во время эвакуации одного из детсадов в Еврейской АО умерла воспитательница.