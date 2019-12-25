Будапешт, , 07:40 — REGNUM Российская пианистка Элина Валиева погибла в Венгрии в результате несчастного случая. Об этом 24 декабря сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов на странице в Facebook.

Она отдыхала вместе со своим молодым человеком в Будапеште, где сняла квартиру через интернет-сайт. Валиева решила принять душ, в котором, по словам Богданова, случилась утечка газа и погибла от отравления. Ей было 27 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в подмосковном городе Люберцы погиб известный ярославский рок-музыкант, лидер группы «Отражение» Анатолий Шельпанов. Музыканта сбил поезд.

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