Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:36 — REGNUM Краснотурьинский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении сотрудника колонии № 3, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде денежного штрафа в размере 700 тыс. рублей.

«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на наличие оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение уголовного дела в суде стартовало в начале декабря.

По версии следствия, подсудимый, превышая свои полномочия младшего инспектора группы надзора в ИК-3, и за вознаграждение от лиц, отбывающих наказание, пронёс на территорию колонии 27 сотовых телефонов.

Читайте ранее в этом сюжете: По другую сторону решётки: уральского сотрудника ГУ ФСИН ждёт суд