Советская Гавань, Хабаровский край, , 07:30 — REGNUM Следователи СУ СК РФ по Хабаровскому краю направили в суд уголовное дело в отношении директора школы в Советской Гавани. Женщину обвиняют в халатности: во время ураганного ветра на одну из школьниц рухнула кровля школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Читайте также: Тайфун «Джеби» в Хабаровском крае сорвал со школы кровлю: есть пострадавшие

5 сентября 2018 года в Советской Гавани бушевал тайфун. Ветер был такой силы, что с корнем вырывал деревья, крушил рекламные конструкции, трепал крыши зданий. Директор школы, женщина 60 лет, приняла решение прервать занятия. Но, как полагает следствие, не организовала должные мероприятия, обеспечивающие безопасность детей до момента передачи их родителям. В итоге на одну из девочек, вышедшую из школы, рухнул обломок кровли. Ребёнок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Директор школы вины не признала.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби» в сентябре 2018 года натворил много бед на морском побережье Хабаровского края. Испытания стихией не выдержали школы в Ванино и Советской Гавани — с них сорвало кровли, водой затопило классы.