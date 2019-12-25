Ванкувер, Канада, , 07:21 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,3 зарегистрированы у западного побережья Канады 24 декабря, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 343 километрах к западу от города Кэмпбелл-Ривер. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря у побережья южных Курил, в 58 километров от Южно-Курильска, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7.

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