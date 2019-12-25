Якутск, , 07:23 — REGNUM В Якутии передано в суд уголовное дело об умышленном убийстве родного брата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Якутии.

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По версии следствия, в октябре 2019 года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с младшим братом — они не могли выяснить, кто будет ухаживать за престарелым отцом.

Старший брат взял кухонный нож и нанёс им три удара младшему. Парень скончался на месте. При этом у обвиняемого уже была судимость за убийство. Теперь, видимо, ухаживать за отцом будет некому.

Как сообщало ИА REGNUM, убийца и расчленитель задержан в Нижнем Новгороде.