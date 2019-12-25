Иркутск, , 07:13 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в двух общежитиях лесозаготовительное предприятия в поселке Залари Иркутской области. сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

«Найдено тело второго погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при пожаре погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря произошел пожар в двух общежитиях в поселке Залари. Огнем была охвачена площадь 350 квадратных метров. По первым поступившим данным, при пожаре пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области горит общежитие лесозаготовителей, шестеро пострадали