Москва, , 07:05 — REGNUM Истребитель Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, перед падением на землю самопроизвольно вошёл в спираль. Об этом 24 декабря сообщил источник в самолетостроительной отрасли.

«Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать», — цитирует ТАСС слова собеседника.

По его словам, сначала пилот попытался перевести самолёт в горизонтальный полёт, однако после безрезультатных попыток катапультировался.

Как сообщило ИА REGNUM, истребитель Су-57 разбился 24 декабря во время испытаний в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. Ранее в качестве возможной причины инцидента источники называли «сбой в управлении хвостовым оперением».

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