Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM Мальчик 15 лет выпал из окна 10 этажа дома в Южно-Сахалинске. Подросток погиб.

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Как сообщило региональное ИА Сахалин. Инфо, тело мальчика обнаружили на крыльце у дома. Установлено, что ребенок находился в подъезде дома перед падением из окна. Причины трагедии устанавливаются. Правоохранительные органы Южно-Сахалинска начали доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря из окна 7 этажа кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке выпал студент 1 курса магистратуры. Он погиб.