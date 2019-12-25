Нижневартовск, Югра, , 06:33 — REGNUM В Югре граждане Узбекистана на протяжении нескольких часов истязали свою соотечественницу. Чтобы избавиться от мучителей, женщина выпрыгнула из окна второго этажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием и судом установлено, что граждане Узбекистана в августе 2016 года около кафе «Караван» в городе Нижневартовске насильно посадили свою соотечественницу в автомобиль и отвезли в лесополосу.

Там они заставили женщину раздеться и сказать на камеру телефона, что она занимается проституцией, но обещает больше этого не делать. Затем жестоко её избили и увезли на съёмную квартиру в город, где продолжили истязания.

У потерпевшей не было иного выхода, как спрыгнуть с балкона второго этажа. В итоге после прыжка женщина получила компрессионный перелом позвоночника.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Нижневартовский районный суд назначил одному из граждан Узбекистана наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подельник скрылся в Узбекистане и находится в розыске.