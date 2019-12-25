Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM Серовский районный суд вынес приговор в отношении 49-летней бывшей сотрудницы отдела полиции по вопросам миграции и 45-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации незаконной миграции, злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве к фиктивной постановке на учёт и регистрации иностранцев, а также служебном подлоге.

Суд признал граждан виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии. Бывшая сотрудница полиции приговорена к четырём годам, а предприниматель — к трём годам. Также они приговорены к штрафам: 200 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно.

Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года сообщники организовали на территории страны незаконное пребывание 13 иностранцев. Им были оформлены фиктивные документы, и они работали на предприятии подсудимого.

Отметим, что преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления собственной безопасности свердловского полицейского главка и оперативниками регионального УФСБ.