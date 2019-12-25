Нюрба, Якутия, , 06:09 — REGNUM В Якутии обсуждают скандал — депутат Нюрбинского района в пьяном состоянии угнал чужой автомобиль, совершил ДТП и сбежал с места преступления, сообщили корреспондент ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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В отношении нарушителя порядка возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ночной угонщик — действующий депутат и директор школы.

Было установлено, что ночью 7 декабря депутат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел около кафе-бара в Нюрбе, что неизвестный мужчина оставил автомобиль с заведенным двигателем и незакрытыми дверями, сел в него и уехал. Двигаясь по дороге, он въехал в забор жилого дома и скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Намском районе Якутии досрочно прекращены полномочия депутата, который осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.