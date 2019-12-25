Копейск, Челябинская область, , 06:06 — REGNUM В челябинском Копейске возбуждено уголовное дело после отравления воспитанников и сотрудников детского сада №34. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным ведомства, 23 декабря были госпитализированы восемь детей и воспитатель. 24-го в больницы попали ещё восемь детей.

Дело завели по факту оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего заболели 36 человек. Из них 32 ребёнка.

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