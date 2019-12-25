Ханты-Мансийск, , 06:00 — REGNUM В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту вспышки сальмонеллёза в детском саду «Страна чудес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

После доследственной проверки причин, из-за которых от кишечной инфекции пострадали 73 воспитанника детсада, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».

Напомним, у 35 детей лабораторно подтверждён сальмонеллёз. В детском саду проводится дезинфекция.

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