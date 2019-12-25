Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Екатеринбурге ранним утром произошёл пожар в пятиэтажном доме по улице Новосибирской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил в 03:00 по местному времени. Загорелась квартира на четвёртом этаже на площади шесть квадратных метров.

Как сообщает информационный портал Е1, во время пожара погиб владелец квартиры — 50-летний мужчина. По словам соседей с ним проживала сожительница, но её во время инцидента не было.

Отметим, что во время пожара были повреждены огнём пластиковые трубы холодного водоснабжения, в результате чего залило квартиры снизу.