Тюмень, , 05:32 — REGNUM В Тюмени по улице Гастелло от пожара серьёзно пострадал трёхэтажный особняк на улице Гастелло. В больницу доставлены три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о пожаре поступил в 18:55 по местному времени (16:55 мск). Прибывшие через три минуты пожарные увидели горящую крышу и охваченный огнём третий этаж. В ликвидации ЧС участвовали 40 человек личного состава и три единицы техники.

Ожоги получил один человек, двое отравились продуктами горения. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, состояние пострадавших удовлетворительное. Погибших нет. Причины пожара выясняются.