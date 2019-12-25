Хабаровск, , 05:33 — REGNUM Московский городской суд отменил продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ранее продленный Басманным судом Ишаеву домашний арест до 27 февраля 2020 года отменён. Он останется под домашним арестом до 26 декабря. Дело по обвинению его в мошеннических действиях с недвижимостью и деньгами компании «Роснефть» направлено на новое судебное рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ишаев — экс-губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента РФ в ДФО — был арестован в августе 2019 года по подозрению в мошенническом присвоении денежных средств «Роснефти». Цена вопроса — 5 млн рублей. Эксперты назвали сумму «смешной» для Ишаева. Сам он вины не признаёт.