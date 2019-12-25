Порт-о-Пренс, , 06:23 — REGNUM Два человека погибли и семь пропали без вести в результате крушения катера, на борту которого находилось 30 пассажиров. Об этом 24 декабря сообщает портал HaitiLibre.com.

Инцидент произошел в районе острова Ваш на юго-западе страны. Остальные 23 пассажира спаслись. Один из них доставлен в медицинское учреждение. Поиски продолжаются. Проводится расследования причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря у берегов Мавритании в результате крушения катера погибли 63 человека.

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