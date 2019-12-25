Южно-Сахалинск, , 05:11 — REGNUM Пожилая женщина попала под колеса микроавтобуса в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Сахалинской области.

Сообщается, что авария произошла у дома № 13 на Коммунистическом проспекте столицы Сахалина. Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря женщина-водитель сбила 90-летнего мужчину в городе Миассе Челябинской области. Отмечалось, что мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском женщина-водитель сбила насмерть пожилого пешехода