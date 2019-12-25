Хабаровск, , 05:27 — REGNUM Специальная мониторинговая группа создана по решению правительства Хабаровского края для контроля пыления в порту Ванино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Создали специальную мониторинговую группу, которая, как только видит пыль, сразу фиксирует это», — сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе своей пресс-конференции.

Он также отметил, что часто данные мониторинга противоречат жалобам населения.

Как сообщало ИА REGNUM, дирекция порта Ванино не согласна с заявлениями о том, что порт, основным грузом которого является уголь, продолжает пылить. Портовики утверждают, что выполнили все пункты плана по пылеподавлению.

Ранее, в 2013 и 2015 годах, жители Ванино выходили на митинги в связи с тем, что расположенный под окнами жилых домов порт засыпал их жилища пылью. Порт был построен в годы Великой Отечественной войны под генеральные грузы и для перевалки угля не предназначался.