Курган, , 05:00 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор матери, виновной в гибели трёх собственных детей на пожаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года женщина включила на ночь в своём доме в деревне Раздольное Юргамышского района обогреватель кустарного производства и уснула. Возник пожар, при котором погибло трое её малолетних детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Женщина сбежала, не приняв мер по спасению ребятишек.

Судом она приговорена по ч.3 ст.219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.