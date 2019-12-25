Свободный, Амурская область, , 05:22 — REGNUM Суд признал бывшего главу города Свободный Амурской области Юрия Романова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе следствия было установлено, что в 2015 году Юрий Романов организовал продажу комплекса недвижимого имущества — оздоровительного лагеря, расположенного на земельном участке общей площадью 11,2 гектара. Стоимость объекта была сильно занижена и составила 1,31 млн рублей. Лагерь был передан частному лицу, однако его реальная стоимость составила более 7 млн рублей.

Свободненский городской суд признал Юрия Романова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, он лишён права занимать должности представителя власти сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Йошкар-Олы, находящийся в колонии по решению суда, начал голодовку, требуя привлечь к ответственности сотрудников СУ СК РФ, возбудивших против него уголовное дело.