Вальпараисо, Чили, , 04:54 — REGNUM Около 50 домов сгорели в результате пожара в бедном районе чилийского города Вальпараисо, сообщает агентство Reuters.

«Весь департамент пожарной службы Вальпараисо при поддержке пожарных с соседних районов борется с огнем. Огонь уже разрушил около 50 домов», — заявил представитель экстренных служб.

Отмечается, что в городе эвакуированы два района, которые находятся под угрозой распространения огня. По предварительной версии, причиной пожара стала жаркая и сухая погода, вызвавшая лесной пожар, который затем распространился на город.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Грузии зафиксировали 11 очагов лесных пожаров. Отмечалось, что возгорание лесов произошло из-за сухой погоды без осадков, а также по неосторожности граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Грузии зафиксировано уже 11 очагов лесных пожаров