Благовещенск, , 05:04 — REGNUM Благовещенский районный суд вынес приговор 50-летнему Вячеславу Золотареву — основателю приюта «Дружок», в котором погибло несколько десятков собак.

Читайте также: В Дагестане возбудили дело после жестокого обращения с животными в приюте

В суде было установлено, что мужчина с марта 2018 года до января 2019 года жестоко обращался с животными: лишал собак полнорационного сбалансированного питания, питьевой воды и не оказывал своевременную квалифицированную ветеринарную помощь. 32 собаки, находившиеся в приюте, погибли, а мужчина получил материальную выгоду на сумму свыше 1,6 млн рублей за муниципальный контракт, заключенный с управлением ЖКХ Благовещенска, пишет АмурИнфо.

По факту жестокого обращения с животными с целью наживы было возбуждено уголовное дело, которые было расследовано и передано в суд для рассмотрения. В итоге Вячеслав Золотарев получил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте для безнадзорных собак.