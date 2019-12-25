Уссурийск, Приморский край, , 04:19 — REGNUM Семилетний ребёнок погиб в Уссурийске, когда его на пешеходном переходе через Владивостокское шоссе сбила маршрутка: водитель не успел затормозить.

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От полученных травм мальчик скончался в больнице, пишет ИА PrimaMedia. Как рассказали очевидцы, школьник выбежал на пешеходный переход, но водитель маршрутки не успел затормозить и на большой скорости сбил его. После наезда на ребенка, водитель вывернул на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Probox, который не двигался, пропуская на пешеходном переходе этого самого школьника.

Мальчик умер в больнице, куда его доставила машина скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии водитель погиб в ДТП: машину занесло на скорости, машина сбила подростка и после этого автомобиль столкнулся со стеной здания.