Магадан, Магаданская область, , 03:44 — REGNUM В Магадане сотрудник организации во время работы получил обморожение стоп 3 и 4 степени. Мужчине установили инвалидность 2 группы. Он обратился в суд за компенсацией морального ущерба в размере 1 млн рублей.

Читайте также: В Москве семья добилась компенсации от парка за рухнувший мост

По решению суда ему выплатили лишь 400 тыс. рублей.

«Учитывая, что факт несчастного случая на производстве в ходе служебного разбирательства доказан, характер причиненных истцу физических и нравственных страданий, характер и последствия полученных травм, фактические обстоятельства, при которых причинен моральный вред, требования о компенсации морального вреда удовлетворены», — цитирует помощника прокурора Магадана Елизавету Брянцеву «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, московская семья отсудила компенсацию от парка Горького, где пешеходный мост обрушился вместе с людьми.

Мужчина требовал 500 млн рублей за моральный ущерб, но суд снизил сумму до 40 тыс. рублей на каждого пострадавшего.