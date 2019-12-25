Роли, США, , 03:28 — REGNUM Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском Хай-Пойнте (штат Северная Каролина), передает BreakingNews.

Сообщается, что стрельба произошла на автомобильной парковке. По данным очевидцев, неизвестные открыл огонь из огнестрельного оружия, находясь в салоне своей машины. В результате стрельбы пострадали шесть человек, их госпитализировали. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. О задержании преступника информации не поступало, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря произошла стрельба у ресторана города Спринг-Лейк в американском штате Миннесота. В результате происшествия погиб один человек, еще семеро получили ранения. По предварительной версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.

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