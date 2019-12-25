Москва, , 03:26 — REGNUM 16 школьников, получивших пищевое отравление, находятся в удовлетворительном состоянии и будут госпитализированы в профильные больницы Москвы. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось о 12 отравившихся детях. В результате работы на месте, в отеле Red Brick, прибывшей бригады центра экстренной медицинской помощи предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление — поставлен 16 детям. Все они будут госпитализированы в профильные московские больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа школьников, приехавших в Москву на состязания по робототехнике, отравились в неустановленном месте. По словам сотрудников столичного отеля Red Brick, школьники в возрасте от 15 до 17 лет почувствовали недомогание в середине дня после прогулки по городу. Администрация отеля вызвала заболевшим детям «Скорую помощь».

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