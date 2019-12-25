Владивосток, , 03:30 — REGNUM Во Владивостоке жители города были возмущены поведением водителя автобуса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: СМИ: в оренбургском «Гортрансе» проходят обыски

В социальных сетях города активно обсуждается поведение водителя автобуса, следовавшего от театра оперы и балета, который громко, на весь салон слушал религиозные песни, не реагируя на замечания пассажиров. Пользователи социальных сетей уверены, что делать он мог бы это в наушниках или у себя дома, а навязывать «религиозные мотивы», может быть лицам иного вероисповедания или убеждённым атеистам, водитель не должен.

В этой связи один из пользователей обратился к руководству компании-перевозчика, написав открытое письмо, где задал вопрос, с каких пор автобусы компании ВПОПАТ-1 стали передвижными церквями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургском «Гортрансе» правоохранительные органы проводят обыски.