Иркутск, , 03:00 — REGNUM О крупном пожаре в общежитиях в посёлке Залари в Иркутской области 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вызов в дежурную часть поступил в 03:41. В посёлке горели два здания общежития — одноэтажное и двухэтажное — принадлежащего заготовительному предприятию, пожар охватил 350 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 04:47, в настоящее время тушение продолжается.

Предварительно сообщается о шести взрослых пострадавших, которые были госпитализированы.