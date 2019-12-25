Харьков, Украина, , 02:50 — REGNUM Вооруженный ножом мужчина захватил в заложницы женщину в Харькове, передает телеканал ТСН.

Сообщается, что неизвестный напал на женщину на улице и захватил ее в заложники. Он потребовал вызвать полицию, чтобы обменять женщину на задержанного ранее знакомого. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, попытались провести переговоры со злоумышленником. Он согласился отпустить заложницу, однако при попытке задержания успел ранить одного из полицейских. Теперь нападавшему грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря житель Калужской области взял в заложники своего отца и угрожал убить его, если полицейские не доставят к нему из соседнего района девушку, с которой он ранее поссорился. Злоумышленника задержали, в ходе операции никто не пострадал.

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