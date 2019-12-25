Южно-Сахалинск, , 02:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано у побережья южных Курил, 25 декабря сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Поземные толчки зафиксированы в 01:36 по местному времени (17.36 мск). Эпицентр землетрясения был отдален от Южно-Курильска на 58 километров. Его очаг находился на глубине 96 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря у восточного побережья полуострова Камчатка была зафиксирована целая серия подземных толчков.

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