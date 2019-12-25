Хабаровск, , 02:55 — REGNUM Лётчик-испытатель авиационного завода имени Юрия Гагарина, который во вторник, 24 декабря успешно смог катапультироваться из аварийного самолёта Су-57, ранее уже покидал аварийный истребитель в том же районе Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники на авиационном предприятии.

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В феврале 2012 года примерно в том же районе, где разбился Су-57, во время испытательного полёта истребителя Су-30, предназначенного для передачи военно-воздушным силам Вьетнама, при наборе максимальной скорости оторвалась фара подсветки штанги дозаправки, которая попала в воздухозаборник правого двигателя, привела к его разрушению и пожару. Экипаж, состоящий из лётчиков-испытателей авиационного завода, вынужден был катапультироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 24 декабря в районе полудня в Хабаровском крае потерпел аварию, упал на землю и полностью разрушился новейший истребитель Су-57, который должен был 27 декабря в торжественной обстановке передан Воздушно-Космическим Силам России.