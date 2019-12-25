Москва, , 01:46 — REGNUM Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что материальный ущерб, нанесённый пожаром авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», оценят в конце первого квартала 2020 года, при этом сроки хода и окончания его ремонта не должны измениться, сообщают 25 декабря «Известия».

Мантуров заявил, что сроки ремонта сдвигать не планируется. Срок оценки ущерба он определил концом первого квартала будущего года. Глава Минпромторга объяснил, что следует проверить не только помещения корабля, но и компоненты для полной картины ремонта или замены элементов конструкции и оборудования крейсера.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется закончить в 2022 году. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее дал опровержение информации о цене ремонта в 95 млрд рублей.

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