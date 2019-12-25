Петропавловск-Камчатский, , 00:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров, пытавшихся вывезти с Камчатки 11 краснокнижных кречетов в Хабаровский край, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщается, что браконьеры пытались вывезти редких птиц на теплоходе Петропавловск-Камчатский — Ванино (Хабаровский край), а затем за границу. По словам Волк, судно было задержано сразу после отхода от причала на Камчатке.

По версии следствия, организованная группа добыла десять кречетов в период с октября по 20 декабря. В ходе операции были задержаны 65-летний капитан судна, который согласился вывезти птиц за денежное вознаграждение, а также один фиктивно оформленный как член экипажа гражданин, осуществлявший уход за птицами. Был задержан и подозреваемый в ловле кречетов. Общий ущерб государству оценивается в 11 млн рублей.

Изъятые птицы были переданы орнитологам, которые оценят состояние кречетов и решат вопрос о выпуске их в естественную среду обитания. Отмечается, что одна из птиц в результате незаконного содержания погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на Камчатке была задержана группу из трех человек, которая незаконно приобрела и содержала 21 кречета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Общий ущерб государству от преступления оценивается в 23 млн рублей. Позднее изъятых кречетов отпустили на волю.

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