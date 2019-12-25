Уагадугу, , 00:44 — REGNUM Не менее 35 мирных жителей и семеро военнослужащих погибли в результате нападения боевиков у города Арбинда в Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вооруженные боевики нападали на военное подразделение и гражданских лиц. Власти Буркина-Фасо отмечают, что атака боевиков была отражена. Силовикам и военнослужащим удалось ликвидировать в ходе боя 80 нападавших. Среди силовиков погибли семь человек, также погибли 35 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября агентство ООН по делам беженцев призвало Буркина-Фасо усилить защиту людей, спасающихся от эскалации насилия в северо-восточной части страны. Представитель всемирной организации предупредил, что число перемещённых лиц может достичь 650 тысяч к концу 2019 года, если нападения боевиков не прекратятся.

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