Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM Сбои в работе платёжных систем Visa и Mastercard отметили пользователи нескольких стран. Об этом 24 декабря стало известно из данных мониторинга, которые публикует портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Первые сбои были отмечены пользователями карт около 21:00 мск. Неполадки в работе Visa и Mastercard отметили жители Германии, США и Великобритании.

Самая распространённая жалоба поступает на проблемы, возникающие с совершением платежей с помощью Visa (88% пользователей), на работу сайта пожаловались 3% пользователей.

Большая часть владельцев Mastercard отметили возникшие у них проблемы с платежами (77% пользователей). У 13% держателей Mastercard есть проблемы с банкоматами, на работу сайта поступили жалобы от 3% пользователей.

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