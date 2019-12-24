Москва, , 23:31 — REGNUM Двенадцать школьников, приехавших в Москву на состязания по робототехнике, отравились в неустановленном месте, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на администрацию отеля Red Brick.

По словам сотрудников отеля, школьники в возрасте от 15 до 17 лет почувствовали недомогание в середине дня после прогулки по городу.

Администрация отеля вызвала заболевшим детям «Скорую помощь».

Чем и где отравились школьники, на данный момент не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в одной из школ Белгородской области 17 учащихся были госпитализированы с кишечной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор: заболевание школьников под Белгородом вызвал норовирус